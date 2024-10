Milan, guarda che Leao! Giocata strabiliante con il Portogallo | Video

Rafael Leao, attaccante esterno del Milan, in questa sosta è impegnato con la Nazionale del Portogallo. Se in rossonero il lusitano ha il posto quasi garantito da titolare, e in generale è sempre stato considerato come una delle prime scelte nel corso degli anni, lo stesso discorso non lo si può fare per la sua nazionale. Nel tempo, infatti, ci sono stati dei cambiamenti in merito. Dal momento in cui inizialmente per lui era molto complicato avere la propria chance dal 1'. Da un po', in realtà, si è preso a suon di prestazioni il proprio spazio, anche se finora a livello realizzativo non ha mai fatto il vero exploit.