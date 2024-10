Milan Primavera, Maximilian Ibrahimovic impressiona: un gioiello futuro?

In Youth League due presenze, ma zero gol, in una competizione più difficile per tutti, soprattutto per un ragazzo all'esordio. Guidi, nuovo allenatore del Milan Primavera, l'ha preso subito sotto la sua ala puntando su di lui come attaccante titolare fisso. E lo svedese è diventato in poche partite uno dei punti di riferimento della squadra, insieme a Bonomi. Ibrahimovic è un classe 2006 e ha tutto il futuro davanti a sé. Presto potrebbe anche fare il salto di categoria, magari giocando nel Milan Futuro di Bonera. Con la Primavera sta crescendo bene, anche grazie al grandissimo lavoro di Guidi che ha capito subito come farlo giocare e come farlo crescere al meglio.