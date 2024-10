Il Milan inizia a pensare anche al mercato di gennaio. I rossoneri, infatti, dovranno pensare anche a rinforzare una rosa che si sta dimostrando corta per quello che vorrà e vuole fare Paulo Fonseca. Il modulo 4-2-4 non può esistere se tutti gli attaccanti non si applicano al massimo anche in difesa ed è per questo che le punte in rosa al momento non bastano. Stesso discorso per il centrocampo: al momento Fonseca sta puntando solamente su Fofana e Reijnders, con Loftus-Cheek che può dare una mano, ma che non ha un ruolo stabilito in questo modulo. E allora sarà fondamentale andare alla ricerca di un mediano. Andiamo a vedere i nomi che si stanno facendo in questi ultimi giorni. C'è un chiaro problema. Ecco perché.