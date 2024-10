Calciomercato Milan – Vice Fofana: Cardoso o Chukwuemeka i nomi caldi

Prevenire è sempre meglio che curare, e per questo il Milan sta esplorando, tramite la propria rete di osservatori, una serie di centrocampisti su cui eventualmente puntare a gennaio . L'infortunio di Ismael Bennacer ha drasticamente ridotto le opzioni a centrocampo. Al momento, Paulo Fonseca non ha un vero vice per Youssouf Fofana . Infatti, il francese ha giocato titolare in tutte le ultime sette partite dei rossoneri. Questo tour de force è stato necessario proprio a causa della temporanea mancanza di un sostituto capace di garantire la stessa copertura che offriva Bennacer. A Milanello, Fonseca sta lavorando su Yunus Musah . Però, i soli 63 minuti giocati dall'americano dal 31 agosto a oggi, tra Serie A e Champions, dimostrano che non è ancora pronto . Per questo la soluzione potrebbe arrivare dal mercato .

Cardoso o Chukwuemeka come vice Fofana

Come riporta la Gazzetta dello Sport, sul taccuino della dirigenza rossonera c'è il nome di Johnny Cardoso. Attualmente al Betis Siviglia e già valutato in estate prima che il Milan finalizzasse l'accordo con il Monaco per Fofana. Sebbene nato negli Stati Uniti da genitori brasiliani, Cardoso ha anche il passaporto italiano, un dettaglio importante poiché il Milan non ha più posti disponibili per giocatori extracomunitari. Un altro nome sotto osservazione è quello di Carney Chukwuemeka, centrocampista del Chelsea classe 2003. Diverso per caratteristiche rispetto a Cardoso, Chukwuemeka è una mezzala box-to-box di grande prospettiva, che è stato poco utilizzato da Maresca in questa stagione.