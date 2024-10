CALCIOMERCATO MILAN

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando delle possibili mosse del Milan nella sessione invernale di calciomercato, a gennaio 2025, ha spiegato come il Diavolo possa tornare su Johnny Cardoso, centrocampista del Betis. In fin dei conti, Ismaël Bennacer starà a lungo fuori per infortunio e bisognerà capire in che condizioni tornerà con il nuovo anno e non va dimenticato come Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders non abbiano sostituti. Se non Yunus Musah, sul quale l'allenatore Paulo Fonseca sta lavorando per tramutarlo in un mediano.