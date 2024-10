'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato del Milan di Paulo Fonseca , il quale, nel tentativo di ricercare un'identità di squadra, in questo periodo ha fatto una scelta ben precisa. Ovvero, 'stabilizzare' un undici titolare, con turnover ridotto praticamente all'osso.

Milan, Fonseca ha puntato su un blocco di titolari

Così facendo, Fonseca ha puntato su 9-10 giocatori di movimento, indicando implicitamente titolari e riserve del suo Milan. I tre che sono entrati più volte in ballottaggio sono stati Davide Calabria (prima del suo ultimo infortunio) ed Emerson Royal per i ruolo di terzino destro mentre Ruben Loftus-Cheek ha fatto su e giù tra titolarità e panchina in base alle condizioni di Álvaro Morata per il ruolo di trequartista.