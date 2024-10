CALCIOMERCATO MILAN

Il campionato di Serie A è fermo per via degli impegni delle Nazionali e in casa Milan, come di consueto, è un ottimo momento per fare il punto sul calciomercato che verrà. In estate, infatti, i dirigenti rossoneri Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada - con la supervisione del Senior Advisor, Zlatan Ibrahimović - hanno messo a segno cinque acquisti. La rosa del Diavolo, però, appare un po' corta, soprattutto in alcuni reparti. Anche alla luce di qualche infortunio e della crescita - lenta - dei giovani del Milan Futuro che avrebbero potuto fare al caso di mister Paulo Fonseca.