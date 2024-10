In Spagna il giocatore nativo di Busto Arsizio (VA) aveva giocato poco, ma l'esperienza formativa in un altro campionato, in un'altra realtà, gli ha fatto comunque molto bene. Gabbia, infatti, è tornato a Milanello migliorato. Già con Stefano Pioli in panchina, l'anno passato, si era conquistato un posto da titolare. E anche ora, allenatore Paulo Fonseca, ha rapidamente scalato le gerarchie, spedendo fuori squadra l'acquisto dell'estate nel pacchetto arretrato, Strahinja Pavlović.