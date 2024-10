I diritti del club

Bè non molto lontano nel tempo, ma durante la prossima sosta del campionato. Il 14 e il 19 novembre gli Stati Uniti giocheranno due partite valide per la Concacaf Nations League (avversari ancora da decidere). E quali partite giocherà il Milan prima di questa sosta? Il mese di novembre inizia con la sfida contro il Monza, il 5 si vola a Madrid per la sfida contro il Real, il 9 il Cagliari e dopo il rientro dalla sosta ci sarà la Juventus a San Siro il 23. Partite in cui Fonseca vorrà Pulisic al massimo. E, per quanto sia importante la Nazionale, la priorità va data ai club, visto che sono loro che pagano i calciatori. Le Nazionali non possono lamentarsi della gestione delle squadre: il Milan fa bene a fare giocare Pulisic quanto vuole visto che è un suo tesserato, il problema vero, forse, sta nelle troppe partite stagionali, ma non nella scelta del club. Ma che le Nazionali, o i loro CT, si lamentino di non avere i propri giocatori al massimo perché giocano con le squadre è assurdo.