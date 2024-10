Milan, Pulisic: c’è una grana in vista dell’Udinese. Ecco di che si tratta

Siamo in un momento di pausa per la Serie A e i maggiori campionati mondiali. I giocatori sono comunque impegnati con le proprie nazionali. Il Milan e Paulo Fonseca lavorano a Milanello in vista della partita contro l'Udinese. Il portoghese potrebbe dovere fare i conti con i ritorni tardivi di alcuni elementi, come ad esempio Pulisic .

Milan, Pulisic fa gli straordinari in Nazionale: per l'Udinese c'è un rischio

Zapopan, come scrive Gazzetta.it, è il distretto di Guadalajara in cui gli Stati Uniti giocheranno contro il Messico in amichevole, nella notte tra martedì e mercoledì. Sia Christian Pulisic che Yunus Musah dovranno giocare fino all'alba italiana, prendere un aereo per tornare in Italia, e giocare in campionato contro l'Udinese sabato alle 18. Si potranno allenare solo il giovedì, ovvero 48 ore prima della sfida. Un particolare non da sottovalutare per Fonseca, soprattutto vista l'importanza di Pulisic. Quasi tutti i titolari rossoneri, continua la rosea, sono impegnati con le nazionali. Sommando tutti i viaggi si arriva a quasi 90mila chilometri.