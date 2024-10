Quello di Fonseca è il Milan peggiore degli ultimi 10 anni per media punti

È un dato che fa riflettere, ma va inserito nel giusto contesto. Questa squadra, come quella di Pioli, compete in Champions League. Le formazioni di Gattuso e Montella giocavano in Europa League, mentre le altre erano fuori dalle competizioni europee. Va riconosciuto che, probabilmente, questa rosa è la più forte in classifica, al pari di quella di Pioli. Tuttavia, è anche quella che sta ottenendo i risultati peggiori. È colpa degli avversari? In parte sì, in parte no. Quest'anno il Milan ha battuto Inter, Lecce e Venezia, ma ha perso contro Parma, Liverpool, Leverkusen e Fiorentina. Si può vincere o perdere con chiunque: quando la situazione è questa, il focus deve spostarsi dal livello degli avversari alla squadra stessa.