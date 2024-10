Pagelle Italia-Belgio 2-2: Pellegrini, che ingenuità! Dimarco illuminante

Il match comincia subito in discesa con l'Italia che va in vantaggio dopo appena 1'. Azione insistita di Lorenzo Pellegrini e Sandro Tonali, con la palla che arriva a Federico Dimarco, il quale serve a sua volta Andrea Cambiaso. Tempo altri 20' ed arriva il raddoppio con l'alchimio tra quinto e quinto e il tap-in vincente di Mateo Retegui. Già nel primo tempo l'espulsione di Lorenzo Pellegrini dà il via alla rimonta del Belgio con la rete di Maxim De Cuyper, seguita nella ripresa dal gol di Leandro Trossard.