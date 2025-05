Il sogno Coppa Italia si infrange per il Milan, sconfitto 1-0 dal Bologna: ecco l'analisi tattica del nostro match analyst Mattia Pellé

Il sogno Coppa Italia si infrange per il Milan, sconfitto 1-0 dal Bologna in una finale che ha visto gli emiliani alzare meritatamente il trofeo. Decisiva una rete di Ndoye che ha sancito la vittoria del Bologna e messo in luce le difficoltà tattiche dei rossoneri. Proprio su queste si concentra l'analisi del nostro match analyst Mattia Pellé, insieme al nostro Stefano Bressi, disponibile nel video che segue.