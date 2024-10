Milan, Meola: “Pulisic non avrebbe mai litigato in campo con i compagni”

Dopo la partita, un furioso Paulo Fonseca ha detto che Pulisic è il rigorista della squadra e che avrebbe dovuto essere incaricato di entrambi i tiri dal dischetto. Alcuni hanno criticato l'americano per non essersi imposto, ma Meola ritiene che una discussione in campo avrebbe solo peggiorato le cose.

Le parole di Meola su Pulisic — "Pulisic sta molto meglio oggi, non avendo lottato per il calcio di rigore" - ha detto l'ex portiere della nazionale maschile degli Stati Uniti a Morning Footy - "Ora l'allenatore ha chiarito la questione. L'ultima cosa di cui hanno bisogno è un'altra discussione nello spogliatoio in questo momento. Ci sono così tanti problemi dietro le quinte e lui non vuole crearne altri".

"Pulisic non si mette a litigare in campo. Non è nella sua personalità" — In un momento che è diventato virale sui social, il difensore del Milan Fikayo Tomori è passato davanti a Pulisic per dare la palla ad Abraham. Pulisic potrebbe essere stato giustificato se avesse tentato di reagire. Meola però ha detto che la stella della nazionale statunitense non è il tipo di giocatore che si impegna in una discussione accesa in campo con i compagni di squadra.

"Andando avanti, potrebbe arrivare un altro giocatore che dirà: 'No, no, no, ti ricordi cosa ha detto l'allenatore? Questo è di Christian, dagli la palla'. Ma non sarà quel ragazzo", ha aggiunto Meola.

"È come se mi chiedessi adesso di correre 100 yard in 10 secondi, non succederà e basta. Non è nella sua personalità, non è nel suo DNA". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Loftus-Cheek può dire addio: clamoroso scambio in vista