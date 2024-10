Milan, Musah è un caso? Un investimento al momento fallito

Milan, i rossoneri stanno faticando a trovare delle opzioni credibili agli undici titolari di Fonseca. Soprattutto a centrocampo, anche a causa del recente KO di Loftus-Cheek, Fonseca si ritrova con una sola vera alternativa in panchina, ovvero Yunus Musah. Lo statunitense, però, ha visto pochissimo il campo: 147 minuti giocati in cinque presenze, zero se contiamo il derby, il Leverkusen e la Fiorentina. Cosa potrebbe dare al Milan? Quale potrebbe essere il problema? La nostra analisi.