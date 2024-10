Fiorentina-Milan, problemi infortuni per i rossoneri. Fonseca rinuncia a Calabria, Jovic e Loftus-Cheek che non saranno convocati: i dettagli

Il Milan si prepara alla trasferta contro la Fiorentina. Per Paulo Fonseca una partita che potrebbe significare la quarta vittoria di fila in campionato. Per i rossoneri, però, ci saranno tre assenze molto importanti in vista della sfida del 'Franchi'. Ecco le ultime brutte notizie dall'infermeria del Diavolo.