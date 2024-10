Ci si avvicina sempre più a Fiorentina-Milan ed ecco che in casa rossonera giunge una notizia non propriamente positiva riguardante Davide Calabria. Il capitano rossonero, infatti, era rientrato in gruppo da poco. Dopo aver saltato il match contro il Venezia per infortunio aveva giocato 69' con il Liverpool, nella peggior prestazione stagionale del Diavolo, per poi tornare ad avere problemi fisici, che lo hanno costretto a rimanere fuori nel derby contro l'Inter e, successivamente, nella sfida al Lecce. Un inizio di annata davvero tormentato per il terzino.