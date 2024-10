Milan Futuro, che fine ha fatto Vos? Dal debutto stellare al silenzio

Continua la stagione del Milan . I rossoneri arrivano alla sfida contro la Fiorentina dopo il Ko europeo contro il Bayer Leverkusen, ma anche da tre vittorie consecutive in Serie A. Paulo Fonseca , dopo l'ottima prova contro l'Inter, è sicuro del suo piano tattico: un 4-2-4 con dei giocatori in campo bene definiti. In avanti Leao, Abraham e Pulisic, con Morata che dialoga con il centrocampo. In mediana Reijnders e Fofana sono la coppia inamovibile. E poi? Dietro di loro ci sono Loftus-Cheek, Musah e Zeroli, ma al momento non c'è un vero ricambio nel ruolo. Dopo l'infortunio di Bennacer, molti tifosi e addetti ai lavori puntavano su un nome, quello di Silvano Vos. Siamo ad ottobre e il centrocampista non ha ancora esordito con il Milan di Fonseca . Come mai?

Milan Futuro, Silvano Vos lontano dalla prima squadra: come mai?

Il Milan Futuro cercava il suo primo punto in Serie C, trovato grazie al pareggio con il Carpi. Chi cambiò quella partita fu proprio Silvano Vos. Il giovane centrocampista in arrivo dall'Ajax, aveva messo in campo tutte le sue qualità: una corsa intensa e un fisico che sembravano troppo importanti per la Serie C. L'olandese, però, non ha ancora trovato spazio in Serie A. Vos sta faticando anche con il Milan Futuro e non ha più dato quell'impatto stellare visto all'esordio contro il Carpi. Servirà ancora tempo per valutare al meglio il ragazzo, ma forse le aspettative iniziali sono state troppo alte. Al momento Vos ha giocato quattro partite in Serie C senza gol e senza assist. Per questo al momento un suo debutto con Fonseca sembra alquanto prematuro, con Zeroli che sta ricevendo le convocazioni della prima squadra per coprire il buco a centrocampo. Vos dovrà prima riprendersi il Milan Futuro e rimettere in campo quanto visto nella sua splendida partita di debutto. Poi arriverà anche il Milan 'dei grandi'.