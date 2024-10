Il nuovo numero 29 rossonero, mano a mano, ha preso confidenza con il suo nuovo ruolo nel Milan, con le richieste di mister Fonseca e con le caratteristiche dei suoi compagni di squadra. Fondamentale, visto che, nella squadra rossonera, di fatto il francese è l'unico mediano. Fofana deve misurare le distanze, capire come e dove muoversi, sapere come e quando offrire aiuto in copertura.

Come logica conseguenza, la sua figura sta diventando centrale e indispensabile nel Milan di Fonseca. Soprattutto ora che, nel 4-1-4-1 di Fonseca, dove, di fatto, il Diavolo schiera quattro attaccanti ( Christian Pulisic , Álvaro Morata , Tammy Abraham e Rafael Leão ) più il centrocampista offensivo Tijjani Reijnders , Fofana è l'unica diga del centrocampo. A Leverkusen, ha fatto notare il 'CorSport', è stato uno dei migliori per duelli vinti (10), intercetti (2) e contrasti (2) .

Insomma, uno dei top in campo del Milan. Qual è, dunque, il problema che lo riguarda? Fofana, nel nuovo Milan, è insostituibile. Non c'è un giocatore in rosa con le sue caratteristiche: Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah, in quella posizione, fanno fatica. Il mercato invernale arriverà in soccorso per risolvere la questione?