Milan, Musah è la chiave di volta della stagione: ecco il motivo

Il ruolo di Fonseca

Ed è qui che entra in causa Yunus Musah: lo statunitense ha giocato molto poco. Solamente il 17% dei minuti da titolare e il 27% dei minuti totali (dati transfermarkt.it). Troppo poco per un giocatore che potrebbe essere veramente la chiave di volta della stagione rossonera. Perché? Perché Musah ha le qualità e le caratteristiche fisiche per potere giocare davanti alla difesa e farlo bene. In quel caso Fofana avrebbe un cambio di livello. Il problema è uno: Musah non ha un ruolo definito nel Milan, visto che lo scorso anno ha fatto di tutto, anche il terzino. Per questo Fonseca ha un lavoro fondamentale: trasformarlo al più presto nel mediano che potrebbe svoltare la stagione rossonera. Un compito non facile, ma il rischio alto è che ci potrebbero essere problemi in mediana prima della prossima sessione di mercato. LEGGI ANCHE: Milan, Pellegatti: "Ora è un continuo parlare di Kalulu". Speranza per Emerson Royal