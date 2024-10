Milan, Fofana alza il voltaggio. È la diga che mancava, ma forse non basta

Milan, Fofana si prende il centrocampo. Pilastro di Fonseca, ma dietro di lui...

Nel secondo tempo della partita Youssouf Fofana è stato tra i migliori in campo, non solo del Milan. Recupero del pallone e soprattutto una buonissima propensione offensiva. Il francese ha creato tanto con buoni passaggi, ottimi tiri da fuori e un'abilità in dribbling e con la palla al piede quasi sorprendente. Era chiaro che avesse bisogno di tempo per ritrovare la forma dopo un arrivo in ritardo e gli Europei giocati con la Francia. Ora sta carburando e alzando il livello delle sue prestazioni. Quella di ieri sera è la migliore finora col Milan, contro una squadra di tutto rispetto. Il problema, però, arriva di nuovo dalla panchina del Milan. I rossoneri non hanno alternative di livello e Fofana non può permettersi di giocarle tutte da qui a fine stagione. A gennaio serviranno rinforzi, ma per ora Fonseca deve chiedere sforzi al francese. LEGGI ANCHE: Milan, se manca Morata è un mezzo disastro: Alvaro è insostituibile