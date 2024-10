Bayer Leverkusen-Milan 1-0 (90′): reazione e sfortuna | UCL News

Al 50' bella combinazione, nei pressi dell'area di rigore del Bayer, tra Christian Pulisic, Tijjani Reijnders e Tammy Abraham. Il centravanti inglese, però, è costretto ad allargarsi per via del pressing dei difensori tedeschi. E non può far altro che consegnare la palla al portiere del Leverkusen. Un minuto più tardi, però (51'), il Bayer Leverkusen passa in vantaggio. Azione in velocità a ridosso dell'area del Milan tra Alejandro Grimaldo, Jeremie Frimpong e Victor Boniface. Sul cross, da destra, dell'olandese, difesa rossonera troppo passiva e tap-in facile facile del nigeriano per il gol dei tedeschi.

Il Diavolo, a questo punto, si sveglia. Al 55' è Reijnders che, dopo un bel numero in area di rigore del Bayer, tira a botta sicura e si vede respingere la sua conclusione da un difensore della squadra di Xabi Alonso. Al 57' è Youssouf Fofana che prova la conclusione dalla lunga distanza, ma il pallone sibila di poco alla destra del palo della porta difesa da Hrádecký. Infine, al 60', un tiro - sbilenco - da appena fuori area di Granit Xhaka che conclude in malo modo un'azione di Boniface, sono Rafael Leão e Pulisic a confezionare una potenziale palla-gol per i rossoneri.

Fonseca cambia, richiamando in panchina, al 62', lo stanco e acciaccato Abraham e inserendo sul terreno di gioco Álvaro Morata. Sempre Fofana, al 65', scalda i guantoni di Hrádecký poi è Morata a provarci di testa, ma senza esito. Il Milan insiste e, con Theo Hernández, prova per un paio di volte a creare grattacapi alla difesa della squadra Campione di Germania in carica tra il 70 e il 72'. Sul cross di Fofana, per esempio, al 73' è Morata - con un colpo di testa - a chiamare Hrádecký alla parata, seppur centrale.

Al 75', quindi, Xabi Alonso opera una doppia sostituzione. Fuori Aleix García e Boniface; dentro Robert Andrich e Martin Terrier. Un minuto più tardi, lanciato in contropiede, Frimpong si divora il pallone del raddoppio, sparando sull'esterno della rete da ottima posizione nell'area rossonera. Fonseca prova a dare un'ulteriore scossa alla sua fase offensiva e, all'80', richiama in panchina Pulisic. Al suo posto, dentro per il finale di gara l'esterno offensivo nigeriano Samuel Chukwueze. E, per poco, il Diavolo non pareggia.

All'83' botta dalla distanza di Theo Hernández: il tiro, deviato, si stampa sulla traversa. Sulla respinta, colpo di testa di Morata e pallone fuori di pochissimo a lato del palo alla destra di Hrádecký. Qualche minuto più tardi, all'87', sugli sviluppi di una punizione battuta da Reijnders, il pallone arriva a Ruben Loftus-Cheek: conclusione di destro, potente ma centrale, sulla quale Hrádecký opera una respinta di pugno.

Xabi Alonso richiama, all'89', Grimaldo e Wirtz, inserendo sul campo Jeanuël Belocian e Nathan Tella, tanto per spezzare il ritmo dell'assalto del Milan. Un minuto più tardi, al 90', dopo una pregevole azione costruita, a sinistra, da Theo e Leão, prova il tiro al volo Chukwueze. Ne scaturisce, però, un tiraccio che non crea di certo problemi al Bayer Leverkusen. L'arbitro svizzero Sandro Schärer concede 4' di recupero.

Nel secondo di questi, conclusione - insidiosa - di Tella, di sinistro, con pallone che sibila di poco alla sinistra di Maignan. Prima, però, fa recriminare un pestone - probabilmente sulla linea dell'area di rigore del Bayer Leverkusen - di Piero Hincapié su Loftus-Cheek. Tanti dubbi. Finisce, di fatto, qui. Bayer Leverkusen-Milan 1-0 al 90': peccato, un'occasione sprecata. Dopo il gol di Boniface, infatti, il Diavolo avrebbe ampiamente meritato il pareggio alla 'BayArena'.