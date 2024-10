Bayer Leverkusen-Milan 1-0: la sblocca Boniface | Champions League News

Victor Boniface, in apertura di ripresa, sblocca il punteggio in Bayer Leverkusen-Milan alla 'BayArena': ecco il racconto del gol

Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso va in vantaggio, contro il Milan di Paulo Fonseca, alla 'BayArena' di Leverkusen, in Germania, in occasione della seconda partita della Fase Campionato della Champions League 2024-2025.