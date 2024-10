Bayer Leverkusen-Milan 0-0 (45′): sofferenza e contropiede | UCL News

I padroni di casa fanno la partita, dettano i ritmi del gioco e cercano varchi nella retroguardia rossonera. Il Milan, però, non è arrendevole. Il Diavolo si difende in maniera ordinata, cerca di non concedere spazi e prova costantemente a ripartire in contropiede appena possibile.

Al 21' bellissima azione del Bayer Leverkusen: lancio da 40 metri di Aleix García, sulla destra, a trovare Jeremy Frimpong. Sul cross, dalla fascia, del nazionale olandese, Boniface si inserisce tra Matteo Gabbia e Fikayo Tomori e batte Maignan. L'arbitro svizzero Sandro Schärer, però, dopo un 'silent check' al V.A.R., annulla (giustamente) il gol dei tedeschi per una posizione di fuorigioco di Frimpong nel corso dell'azione.

Rafael Leão inizia a scaldare i giri del motore intorno alla metà del primo tempo e, al 26', se ne va sulla sinistra. Il suo cross sbilenco, nel cuore dell'area di rigore del Bayer, però, non trova né Ruben Loftus-Cheek né Tammy Abraham pronti alla deviazione vincente alle spalle del portiere del Leverkusen, Lukáš Hrádecký.

Chiamato in causa, invece, ancora Maignan. Al 28', dalla lunga distanza, botta dalla distanza di Grimaldo che il portiere francese va a togliere dall'angolino. Sulla corta respinta dell'ex Lille e PSG, però, arriva Frimpong che, di prima intenzione, spara il pallone alto sopra la traversa della porta rossonera.

Il Diavolo non riesce a rendersi pericoloso, sebbene tenti di alzare il proprio baricentro. È il Bayer Leverkusen, però, che crea ancora una potenziale insidia in area italiana. Al 35', al termine di uno slalom ubriacante della stellina di casa, Florian Wirtz, scarica il pallone dietro per l'accorrente Edmond Tapsoba: conclusione, totalmente sballata, da parte del difensore dei tedeschi e nessun problema per Maignan.

Al 38' cross, teso, di Grimaldo per Boniface: Maignan esce in volo e smanaccia via il pallone. Sulla respinta, però, arriva Frimpong che, ancora una volta, sbaglia la battuta a rete. Il primo tiro in porta del Milan arriva, al 39', al termine di un veloce contropiede orchestrato da Christian Pulisic. Lo statunitense, dopo una fuga di 30 metri, si porta il pallone sul sinistro e tira: blocca, facilmente, a terra Hrádecký. Un minuto più tardi, conclusione non potente, di prima intenzione di Amine Adli: para a terra Maignan.

Possibile calcio di rigore non concesso al 41' al Milan quando Abraham, involatosi in area di rigore, viene affiancato da Tapsoba e Jonathan Tah, con il primo che entra in contatto con il centravanti inglese. L'arbitro Schärer lascia proseguire il gioco e non appare francamente un grande errore. Il direttore di gara elvetico concede 2' di recupero nel corso dei quali Boniface e Adli creano un'altra, potenziale palla-gol per il Leverkusen, ma l'azione - veloce - sfuma con il pallone che termina sul fondo.

Bayer Leverkusen-Milan 0-0 al 45': primo tempo sofferto per il Diavolo, che dovrà difendersi meglio ed essere più letale in fase di ripartenza se vorrà portare via punti dalla 'BayArena'.