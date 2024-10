PAGELLE LEVERKUSEN-MILAN - Partita dai ritmi altissimi, con Milan e Leverkusen che se le danno di santa ragione. I rossoneri partono cercando di fare il proprio gioco, ma pian piano sono costretti, almeno a tratti, a rintanarsi e lasciar giocare i tedeschi. Di grandi occasioni non ce ne sono, ma il Leverkusen va sicuramente più vicino alla rete di quanto non faccia il Milan, che però può recriminare per un rigore non concesso che pareva ci fosse. Nella parte finale del primo tempo, il Milan prende campo e coraggio. Nella ripresa arriva subito il gol del vantaggio del Leverkusen, su un errore difensivo rossonero. Un vantaggio tutto sommato meritato. Però poi il Milan cresce tanto e colpisce una traversa, oltre ad avere almeno altre tre o quattro palle gol nitide. Meriterebbe il pareggio, che però non arriva.