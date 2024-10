Milan, Fonseca ha le idee chiare, ma le alternative? La rosa è cortissima

Milan, Fonseca ha trovato la quadra. Ma dopo i titolari? Manca tutto

Il quotidiano si fa una domanda legittima: il Milan ha la rosa per reggere tutti i prossimi mesi? Fonseca, si legge, sembrerebbe non avere tutti i pezzi necessari per una stagione lunga e ricca di impegni. Manca un vice Theo Hernandez, un sostituto di Musah. Reijnders è unico in questa squadra. Il lavoro di Abraham e Morata non può essere sostituto: nè Jovic nè Okafor lo possono fare. Chukwueze non garantisce le qulità e le giocate di Pulisic. In difesa ci sono un paio di alternative in più: Pavlovic e Thiaw per i centrali e Calabria a destra. Fino al mercato invernale, Fonseca dovrà arrangiarsi con questa rosa.