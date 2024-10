Milan, c'è un problema: rosa corta, mancano alternative. Sul mercato...

L'allenatore portoghese sta lavorando su un chiaro piano tattico: due punte in campo che possano pressare in fase di non possesso e che possano legare il gioco in fase di possesso. Un centrocampista di qualità come Reijnders e un centrocampista fisico come Fofana. Ma se manca solo un giocatore cade il castello di carta. E si è visto è innegabile. Nessuno può fare quello che fa Morata, nessuno può fare quello che fanno Reijnders e Fofana. Anche Pulisic è insostituibile al momento. La rosa del Milan è corta: ci sono 13/14 giocatori che possono ruotare, ma gli undici titolari non hanno un'alternativa. Non è un caso che Fonseca faccia molta fatica a fare dei cambi in corsa, sia ieri che nel derby. Non ci sono giocatori al momento che possano fare il suo gioco oltre ai titolari. A gennaio servirebbero due/tre acquisti importanti: un centrocampista che possa dare fiato a Reijnders e Fofana, un attaccante di 'raccordo' oltre a Morata, e forse un terzino destro, visto che Emerson Royal sta faticando e che Calabria sta giocando pochissimo. Vedremo se la dirigenza aiuterà Fonseca. LEGGI ANCHE: Pedullà: "Milan a tratti imbarazzante. Leao e Tomori impresentabili"