Pedullà: “Milan a tratti imbarazzante. Leao e Tomori impresentabili”

Milan, Pedullà attacca: "Ma che partita hanno visto?". Poi fa l'elenco degli impresentabili

"Ma che partita hanno visto è riferito al Milan. Che partita ci hanno venduta mediaticamente? Perché questo solito buonismo senza vedere davvero come sono andate le cose togliendo la giacca o il distintivo del tifoso e onorando il microfono e spiegando le cose per come sono andate? C'era o no un rigore clamoroso per il Milan? Sì, c'era. Non ho rivisto le immagini, ma la sensazione è quella. Il fallo è avvenuto sulla linea, Fonseca ha ragione a lamentarsi, così come non aveva ragione di lamentarsi sul contatto su Abraham. Diamo al Milan quello che è del Milan. Il rigore era grande come un palazzo, quanto un grattacielo. Siamo al solito discorso del protocollo".