Capello: “Il Milan mi lascia qualche dubbio. Leao si svegli e non gesticoli”

Milan, Capello non convinto dalla proposta di gioco: poi la doppia stoccata a Leao

"Il Milan ha avuto delle occasioni importanti nel secondo tempo. Dopo il gol del Bayer, la squadra si è svegliata. Ma non può prendere sempre gol per avere una reazione. Io analizzerei soprattutto la prima parte della partita, capire perché non c’eravamo in campo, perché abbiamo concesso al Bayer Leverkusen di essere padrone del campo e creare tante occasioni da gol perché Maignan ha parato molti tiri. Si sono presentati davanti alla porta tirando fuori. Nella seconda parte è mancato qualcosa. Qualche dubbio questa squadra me lo lascia: ci sono stati problemi sugli esterni, quindi forse giocare a 3 a centrocampo aiuterebbe a fare più filtro. Quando ripartivano loro c’era una linea di 4 giocatori molto in avanti e due centrocampisti soli. Credo che giocare a 3 potrebbe migliorare".