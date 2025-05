Serie C, Milan Futuro-SPAL 1-0: il gol di Sandri tiene vive le speranze

Il commento del match, valevole per l'andata dei playout di Serie C del girone B, fra Milan Futuro e SPAL, terminata

Il primo tempo del match tra Milan Futuro e SPAL si conclude sull'1-0 per i padroni di casa. Dopo diverse occasioni da parte dei rossoneri, con conclusioni a rete di Davide Bartesaghi e Gabriele Alesi , i giovani Diavoli trovano la rete del vantaggio al 33' con Mattia Sandri . Il centrocampista è bravo a trasformare il rigore concesso dal direttore di gara per un fallo commesso da Alessandro Fiordaliso su Chaka Traoré appena dentro all'area di rigore. Brava la squadra di Massimo Oddo ad andare negli spogliatoi senza concedere nemmeno un'occasione degna di note agli avversari.

Il secondo tempo di Milan Futuro-SPAL

Nel secondo tempo, invece, i ritmi sono decisamente più bassi, con le squadre che non hanno occasioni per tutta la prima parte. Il Milan Futuro d'altronde, deve difendere il vantaggio. Non si spiega invece la difficoltà della SPAL a creare pericoli. Lapo Nava non fa sostanzialmente una parata. Anche con i cambi gli ospiti non riescono mai a mettere in difficoltà la differenza rossonera e i ragazzi di Massimo Oddo chiudono con un successo importantissimo.