Milan, Jovic o Gimenez in Coppa Italia? Ecco pro e contro. L'eroe ...

Milan-Bologna, meglio Jovic o Gimenez? Vantaggi e svantaggi. E attenzione alla sorpresa ...

Partendo da Luka Jovic, senza dubbio si tratta di un '9' meno classico, a cui piace venire incontro ai centrocampisti, fare sponde per gli esterni e per chiunque si trovi dalle sue parti in questo momento. Allo stesso tempo si tratta di un giocatore che ha già vissuto piazze pesanti ed importanti, come il Real Madrid, sebbene non abbia mai inciso davvero. Inoltre, e non è un aspetto da sottovalutare, è diventato l'eroe di Coppa Italia dopo la doppietta contro l'Inter, che gli ha dato, anche da un punto di vista mentale e psicologico, un'energia diversa da quella che poteva avere in precedenza.