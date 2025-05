Ci sono però partite, come Milan-Bologna, in cui è necessario che faccia un altro tipo di lavoro, e che quindi rivesta un altro ruolo, più difensivo. Nella serata di ieri, infatti, difficilmente lo si è visto straripante in avanti come è successo tante volte in questa annata, il che potrebbe far pensare che è stato meno incisivo. La grandezza del campione, però, si vede anche dalla sua capacità di essere un tuttocampista e Tijjani Reijnders ha dimostrato di saperlo fare alla grande. Le chiusura e la fase di interdizione contro i rossoblù sono state sempre puntuali e questo lo proietta in un'altra dimensione. Sérgio Conceicao può contare su un giocatore di un'altra categoria.