Milan, Power Reijnders l'insostituibile: gioca sempre, segna da bomber

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Tijjani Reijnders , centrocampista del Milan che, in sole due stagioni in rossonero (la seconda, per giunta, neanche ancora completata), ha già collezionato 100 presenze con il Diavolo in tutte le competizioni.

Milan, ma quanto è forte Reijnders?

Una continuità straordinaria per il numero 14 rossonero il quale, fin qui, ha saltato soltanto tre partite in due anni. Due per squalifica contro il Napoli (11 febbraio 2024 e 29 ottobre 2024), una per scelta tecnica (contro l'Atalanta il 25 febbraio 2024). Altrimenti, sempre a disposizione e, di fatto, sempre in campo. Con qualsiasi allenatore: da Stefano Pioli a Sérgio Conceição, passando per Paulo Fonseca.