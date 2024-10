Nella serata di ieri, martedì 1 ottobre, il Milan ha perso 1-0 contro il Bayer Leverkusen nella 2^ giornata della Champions League 2024/2025 e nel mirino delle critiche ci sono finiti in tanti, compreso Rafael Leao. Rispetto al Liverpool c'è stato un deciso passo in avanti da parte dei rossoneri, che quantomeno avrebbero meritato il pareggio. Innanzitutto per le occasioni create, soprattutto nel secondo tempo, e poi per i torti arbitrali. Nonostante ciò alcuni elementi della rosa non hanno convinto i tifosi, che sui social si sono espressi nettamente. Tra questi anche l'esterno portoghese, di cui qualche utente chiede addirittura l'addio. Ecco, qui sotto, alcuni post in merito.