Nella serata di ieri il Milan ha perso contro il Bayer Leverkusen. Dopo un primo tempo di sofferenza, in cui a fare la voce grossa sono stati i padroni di casa e i rossoneri non hanno fatto nemmeno un tiro in porta, la reazione è arrivata nella ripresa. Non subito però, bensì dopo la rete del vantaggio di Victor Boniface. A quel punto il Diavolo ha tirato fuori l'orgoglio, meritando ampiamente un pareggio che però non è arrivato. Una traversa di Theo Hernandez, un'occasione a porta spalancata per Alvaro Morata e un'altra possibilità per Tijjani Reijnders sono solo alcune delle immagini che rimangono negli occhi dei tifosi rossoneri.