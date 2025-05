L’amore di Ancelotti: “Milan e Real Madrid mi rimarranno sempre nel cuore”

Intervenuto in conferenza stampa, Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato così della sua carriera sulla panchina dei Blancos, ormai vicina al termine, e delle sue ex squadre, tra cui anche il Milan: "La luna di miele fra me e questo club continua e continuerà per sempre. Non c'è altro da aggiungere. Madrid, come Milano, mi rimane nel cuore più di altre, è normale. La luna di miele continua; come in tutte le relazioni, all'inizio c'è molta passione e poi arrivano altre cose, cresce l'affetto... Sarà una luna di miele fino all'ultimo giorno della mia vita".