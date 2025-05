Marcelli: “Il gol al Milan una dolce rivincita dopo il mancato trasferimento”

Marcelli: "Segnare al Milan in Champions? La miglior risposta al loro interesse"

Sul gol segnato contro il Milan in Champions League: "L'ho già detto a qualcuno: probabilmente non avrei potuto dare una risposta migliore all'interesse del Milan. Sono molto contento di aver segnato il mio primo gol europeo in Champions League, e subito contro il Milan, che mi voleva in estate".