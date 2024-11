Jurj Venglos, agente di Nino Marcelli, in gol in Slovan Bratislava-Milan 2-3 di Champions League, ha parlato del suo assistito

Juri Venglos , agente di Nino Marcelli , in gol martedì sera in Slovan Bratislava-Milan 2-3 di Champions League , ha confermato - a 'gianlucadimarzio.com' - come il Diavolo si era interessato al suo assistito, un classe 2005 , nell'ultimo calciomercato estivo.

"Non dirò le cifre, però c'è stato un interesse, dei meeting. Forse era troppo presto e non c'è stato un accordo tra i club. Lui è giovane, uno dei migliori talenti in Slovacchia, ma allo Slovan può giocare regolarmente per essere pronto al grande salto. Preferisce fare così".