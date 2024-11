Finora li ha alternati tutti, mischiandoli tra di loro. Quella composta da Fikayo Tomori e Strahinja Pavlović , numeri alla mano, si è dimostrata la meno affidabile ( 2,25 gol concessi per partita ). Tomori, invece, migliora sensibilmente il suo rendimento in coppia con Matteo Gabbia , per la coppia più affidabile del Diavolo ( media di un gol concesso per partita ).

Se gli venisse affiancato, però, uno tra Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek, forse, la mediana del Milan di Fonseca andrebbe meno in sofferenza. Quel che è certo è che, al di là del rientro in campo di Ismaël Bennacer, nel calciomercato di gennaio servirà un altro centrocampista ai rossoneri. Kevin Zeroli e Silvano Vos sono ancora acerbi per stare in Prima Squadra in pianta stabile: il Diavolo dovrà rivedere i suoi piani per lottare ad armi pari per un posto nella Champions League 2025-2026.