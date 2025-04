Coppa Italia Primavera, la finale tra Milan e Cagliari: l’accesso sarà gratuito

( fonte: acmilan.com ) Un appuntamento con la storia per la Primavera rossonera: mercoledì 9 aprile alle 15.00, all'Arena Civica Gianni Brera di Milano i rossoneri di Mister Guidi affrontano il Cagliari in un match che mette in palio la Coppa Italia Primavera . Una competizione che, fino a qui, abbiamo vinto due volte: nel 1985 con Fabio Capello in panchina, e nel 2010 con Giovanni Stroppa (Finale a San Siro contro il Palermo).

Per questa speciale occasione, per tutti i tifosi l'ingresso all'Arena sarà gratuito. Un pomeriggio importante a cui i nostri ragazzi si presentano con la necessità di reagire dopo due sconfitte consecutive in campionato, contro Sampdoria e Cesena. L'occasione per farlo è ghiotta, il premio per il ritorno alla vittoria sarà un trofeo che manca da quindici anni.