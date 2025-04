DS Milan, Furlani e motivi che portano a D'Amico. Ma Ibrahimovic spinge per...

Ibrahimovic non molla

Dall'altra parte di Casa Milan, però, vi è anche Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese spinge per la candidatura di Igli Tare, ex dirigente della Lazio e attualmente svincolato. Tare sarebbe apprezzato per la sua capacità di lavorare e comunicare anche all'interno dello spogliatoio, donando al Milan quell'uomo in più che, difatti, è mancato in questa deludente stagione. L'ultimo contatto tra le parti risalirebbe al meeting londinese di un mese fa con Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale, ma da quel momento in poi non si sono registrati ulteriori aggiornamenti. Il dietrofront con Paratici, però, apre a nuovi possibili scenari e ora la corsa al nuovo direttore sportivo del Diavolo ha due nuovi protagonisti.