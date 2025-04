Nelle ultime settimane sembra essersi inceppato Santiago Gimenez , che da quando è arrivato al Milan , sotto la guida tecnica di Sérgio Conceicao , non ha mai dato l'apporto che ci si sarebbe aspettati. Parlare di delusione non sarebbe nemmeno corretto. E, per la cifra che è stata pagata nel calciomercato invernale per prenderlo dal Feyenoord , è anche giusto puntare su di lui nella stagione che verrà. Quel che è certo è che sta faticando parecchio in questi suoi primi mesi al Diavolo. E la ragione potrebbe risiedere nel rapporto con il tecnico lusitano. A fornire le ultime novità in merito ci ha pensato il collega Daniele Longo , in un articolo pubblicato su 'calciomercato.com'.

Milan, nervi tesi tra Conceicao e Gimenez? La verità sul loro rapporto. E quella discussione ...

Secondo quanto riferito, infatti, tra Sérgio Conceicao e Santiago Gimenez non sarebbe mai scattata la scintilla, il che già di per sé non è un bene. Non solo, perché la discussione che ci sarebbe stata in allenamento prima del derby contro l'Inter in Coppa Italia non ha fatto altro che complicare ulteriormente la situazione. A tutto questo si aggiungono le continue panchine per il messicano, a cui è stato preferito più di una volta Tammy Abraham. Con la Fiorentina addirittura il primo cambio è stato Luka Jovic.