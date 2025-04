Milan, Abraham recupera. Mentre Gimenez… Il punto sugli infortuni

Milan-Fiorentina 2-2 , una partita a due facce per i rossoneri: atteggiamento e primi minuti orrendi per il Diavolo, e poi un secondo tempo all'arrembaggio alla ricerca della solita rimonta stagionale, che stavolta si ferma solamente sul 2-2. A cambiare la gara è stata la rete di Tammy Abraham , ancora in gol dopo la rete nel derby di Coppa Italia e ancora un gol da punta vera con un grande istinto della porta.

Milan, infortuni Abraham e Gimenez: notizie contrastanti. Le ultime

Abraham è stato sostituito al 55′ per un problema muscolare. Al suo posto è entrato Santiago Gimenez, che è uscito anche lui in anticipo: lo scontro con De Gea lo ha costretto al KO. Il sito gianlucadimarzio.com riporta le ultime novità sugli infortuni. Per quanto riguarda Tammy Abraham, l'inglese dovrebbe essere presente alla ripresa degli allenamenti. Situazione non preoccupante. Discorso diverso per il messicano: Gimenez, si legge, sarebbe ancora dolorante. Possibili accertamenti nei prossimi giorni.