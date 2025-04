Milan-Fiorentina, Abraham: "Credo nella squadra. Lavoriamo duro, la fiducia tornerà"

"Cerco sempre di fare del mio meglio. Un gol molto importante, ma non siamo così contenti perché non abbiamo vinto. Dobbiamo farne tesoro e andare avanti. Abbiamo lo switch sempre quando andiamo sotto e dobbiamo trovare lo switch da subito, quando scendiamo in campo. Sappiamo di essere una grande squadra, di essere in grado di costruire tante palle gol. Dovremmo iniziare a giocare come abbiamo fatto dopo lo 0-2. Credo nella squadra, è una squadra molto buona. Lavoriamo duro, la fiducia tornerà". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, bomba Allegri: "Convinto che sarà l'allenatore!">>>