Milan, Jovic straordinario: che mossa di Conceicao con un rammarico

Milan-Fiorentina 2-2, una partita pazza che forse condanna i rossoneri a dire addio anche all'Europa League (a meno di vittorie in Coppa Italia), ma il Diavolo ha giocato un secondo tempo di alto livello nonostante tanti errori. Solito approccio da cancellare del tutto, ma la squadra è cambiata quando Conceicao ha cambiato Musah per dare spazio a Jovic e farlo giocare praticamente da trequartista. Il serbo ha giocato una gara fantastica ai limiti della perfezione. Ecco i voti del serbo dai maggiori quotidiani sportivi italiani in edicola. PROSSIMA SCHEDA