Milan, incognita attaccante: Gimenez da recuperare, rebus sul futuro di Abraham

Tammy Abraham sta diventando l'attaccante dai gol importanti. Il centravanti inglese ha firmato il gol del momentaneo vantaggio nel derby di Coppa Italia tra Milan e Inter, ma aveva già firmato una rete altrettanto importante nella finale di Supercoppa proprio contro i nerazzurri. Seppur criticato per alcune sue prestazioni, il classe '97 sta dimostrando la bontà del suo lavoro. Non si tratta di un giocatore in grado di fare la differenza, ma la sua firma, in questa stagione, è stata spesso presente nelle grandi occasioni. Ora, Abraham apre un dibattito che troverà, in estate, il suo apice: quale sarà l'attaccante titolare del Milan nella prossima stagione?