CALCIOMERCATO MILAN

Manca soltanto poco più di un mese alla sessione invernale di calciomercato e mai come questa volta i tifosi del Milan possono aspettarsi dei rinforzi a stagione in corso. L'annata 2024-2025, la prima sotto la gestione tecnica di Paulo Fonseca, non è infatti iniziata nel migliore dei modi ed appare evidente come la squadra abbia bisogno di almeno un paio di innesti per innalzare il proprio livello di competitività. Tanto in Serie A quanto in Champions League. Ma di cosa realmente necessita il Diavolo per invertire la rotta?