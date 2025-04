Milan, Cosmi: “Per me è più forte di tante squadre che stanno davanti”

Cosmi, allenatore, ha parlato in modo positivo del Milan, spiegando però che a volte le qualità non bastano se non gestite a dovere

Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 7 aprile 2025 (modifica il 7 aprile 2025 | 21:32)

Il campionato del Milan è disastroso, i rossoneri si trovano al nono posto in classifica e in pochi si spiegano come sia possibile, vista la qualità della rosa, stessi dubbi che attanagliano Serse Cosmi, storico allenatore. Il tecnico ha parlato a Radio Serie A, analizzando il momento dei rossoneri ed esprimendo la propria opinione sul valore della squadra. In sostanza, ha chiarito come manchi equilibrio, psicologico e tattico, nonostante la qualità. Così i risultati non arrivano.

Ecco le sue parole: "Io del Milan dico dall'inizio che non ha equilibrio psicologico e tattico. Peccato, perché ha tanto talento ed è molto più forte di tante altre che gli stanno davanti. Ha più qualità, ma la qualità da sola non basta. Devi essere organizzato, anche mentalmente. Sono tutti tanto talentuosi, ma non dico che ognuno vada per la propria strada, ma manca la forza del gruppo. Questa squadra ti stordisce, ma siccome siamo arrivati alla fine e gli errori sono stati sempre simili, la ricerca per il prossimo anno deve essere orientata a giocatori di personalità, che sappiano equilibrare le partite. Emerge in maniera eclatante". LEGGI ANCHE: DS Milan, Furlani e motivi che portano a D’Amico. Ma Ibrahimovic spinge per… >>>