Milan, ecco la nuova terza maglia per la stagione 2025/26

Di norma, il giallo è stato recentemente usato per i portieri, ma raramente per la terza maglia. Quella era stata, appunto, l'ultima volta. In passato la terza maglia è stata gialla, come a fine anni '90, ma era un giallo accompagnato dal rossonero. Il giallo e verde insieme erano stati un unicum finora. Anche la scritta dello sponsor sarà verde, mentre il logo Puma è rosso. Lo stemma è "colorato" e non monocromatico, come quello delle ultime terze maglie e della prima del prossimo anno. L'augurio è che questa maglia non porti la stessa sfortuna di quella di dieci anni fa, anche in quel caso utilizzata nella prima stagione senza Champions League, come probabilmente sarà la prossima.