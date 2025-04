Calciomercato Milan, Leao via in estate? L’Arsenal prepara la prima mossa

Rafael Leao potrebbe salutare il Milan in estate e sulle sue tracce ci sarebbe anche l'Arsenal: pronta la prima mossa per i Gunners?

Rafael Leao , nel corso delle prossima sessione di calciomercato, potrebbe anche lasciare il Milan e tra i club interessati ci sarebbe anche l' Arsenal . Secondo quanto riferito da 'TBR Football', i Gunners starebbero preparando la prima mossa per l'assalto al portoghese in vista dell'estate. Il giornalista Graeme Bailey ha poi rilasciato alcune dichiarazioni in merito. Ecco, dunque, le sue parole.

Calciomercato Milan, l'Arsenal fa sul serio per Leao: la clamorosa indiscrezione

"Il team di scouting dell'Arsenal era già al lavoro prima dell'arrivo di Andrea Berta: non ha stravolto il reparto o il modo di pensare, ma ha solo aggiunto la sua profondità e conoscenza. Lui ritiene che il club abbia bisogno di un nuovo giocatore per la fascia sinistra e sappiamo che ha già avuto dei colloqui per Nico Williams, ma stanno lavorando su altre opzioni. Rafa Leao è un giocatore nel mirino di diversi club, tra cui i rivali del Chelsea. La sensazione negli ambienti calcistici è che potrebbe andarsene. Come con Williams e Luis Diaz, il suo sogno è il Barcellona, ​​ma questo vale per molti giocatori. Leao è un giocatore interessante, di cui l'Arsenal è a conoscenza e su cui ha lavorato". LEGGI ANCHE: Milan, Gimenez fatica: problemi con Conceicao alla base? Ecco tutta la verità >>>